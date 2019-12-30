Сатка, Челябинская область, , 21:15 — REGNUM Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.

Уточняется, что взрыв произошёл в момент заправки автомобиля. Взорвалась воздушно-газовая смесь.

Состояние пострадавшего удовлетворительное. Пожар ликвидирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на автозаправке в Сатке произошёл вечером 30 декабря.

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