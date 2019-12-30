Саратов, , 21:49 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Саратовской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 17:30 (16:30 мск) на автодороге Саратов — Вольск в Саратовском районе региона возле поворота на село Боковка. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Opel и грузовик Man, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в грузовик.

От удара кузов легкового автомобиля в буквальном смысле разорвало напополам. В результате аварии на месте погибли 58-летний водитель Opel и его сын 25-ти лет. Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства аварии, приведшей к гибели двух человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семьи из троих человек в результате ДТП на автотрассе в Саратовской области.

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