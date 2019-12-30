Аддис-Абеба, , 21:03 — REGNUM Двадцать семь человек погибли в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в центральной части Эфиопии. Об этом 30 декабря сообщает Эфиопское информационное агентство.

Авария произошла в провинции Восточная Шева. Уточняется, что все 27 человек погибших находились в микроавтобусе, рассчитанном на одновременный перевоз 14 пассажиров.

На месте происшествия погибли 25 человек, ещё двое скончались в больнице после госпитализации. В настоящее время полиция начала расследование обстоятельств гибели людей.

Стоит отметить, что в Эфиопии, несмотря на сравнительно небольшое количество автотранспорта на дорогах (у страны один из самых низких показателей в мире по количеству личных автомобилей), происходит огромное количество аварий. Большинство ДТП происходят из-за очень плохого качества автодорог и из-за систематических грубых нарушений правил дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 49 человек всего за день в трёх разных автоавариях в Эфиопии.

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