Пенза, , 21:03 — REGNUM Сведения о раздаче детям снюсов под видом конфет человеком в костюме Деда Мороза в Пензе не подтвердилась. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пензенской области.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе провели проверку информации, распространённой в ряде СМИ и в социальных сетях о том, что некий человек в костюме Деда Мороза якобы раздавал снюсы под видом конфет детям у гимназии №1 в Пензе.

Данная информация никакого подтверждения не нашла. Никаких инцидентов с раздачей снюсов, похожих на указанные в публикациях, в городе не происходило.

Стоит отметить, что депутатами законодательного собрания Пензенской области в декабре текущего года был принят закон о запрете продажи детям бестабачной продукции, содержащей никотин.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии специалистами Роспотребнадзора из оборота в России 872 тысяч единиц никотиносодержащей продукции.

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