Сергиев Посад, Московская область, , 21:03 — REGNUM Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городском округе Сергиев Посад в Московской области. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в жилом частном доме на улице Жуковского в посёлке Абрамцево поступила в ведомство в 16:01 мск. Площадь возгорания достигла 120 кв. метров.

Для ликвидации пожара привлекались 11 человек и три единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 18:01 мск.

При разборе завалов в доме были обнаружены тела четырёх погибших. Личности людей и обстоятельства их гибели уточняются. На месте происшествия работают спасатели и представители правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела после гибели семьи с малолетними детьми при пожаре в жилом доме в Шушенском районе Красноярского края.

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