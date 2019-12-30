Мурманск, , 19:52 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Мурманске. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по Мурманской области.

Авария произошла вечером в Ленинском районе Мурманска на улице Героев-Североморцев. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №18, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в фонарный столб, который от удара упал на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь. По данным ГИБДД, водителю автобуса стало плохо за рулём.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Из-за обрыва линии электропередачи была обесточена троллейбусная линия. Движение по проспекту затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую начала прокуратура Югры после ДТП с грузовиком и автобусом, перевозившим вахтовиков, в котором пострадали 11 человек.

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