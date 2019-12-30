Краснодар, , 19:26 — REGNUM Петарда, взорвавшаяся в рукаве у ребёнка, повредила ему руку. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о несчастном случае, произошедшем в Староминском районе, в станице Староминской, поступила в ведомство в 16:15 мск. По предварительным данным, у гулявшего на улице десятилетнего ребёнка в руке взорвалась петарда.

Пострадавший был госпитализирован в Центральную районную больницу. Уточняется, что в результате взрыва пиротехники у ребёнка было оторвано три пальца на руке.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении МЧС РФ об опасности пиротехники и о строгом соблюдении правил при её применении.

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