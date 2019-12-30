Сыктывкар, , 18:46 — REGNUM Сыктывкарский городской суд признал виновным бывшего генерального директора ООО «Автодор» Валерия Ширяева в растрате 3,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2017−18 гг. Ширяев, используя свое служебное положение, без уведомления совета директоров осуществил себе выплаты премии за 2016 год в размере 1 200 000 рублей и за 2017 год — 2 033 190 руб.

Ущерб организации составил 3 233 190 рублей, и он не был возмещён.

Поводом к возбуждению уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере с использованием служебного положения) послужили направленные прокурором республики в следственное отделение Управления ФСБ России по Коми материалы проверки.

Сыктывкарский городской суд приговорил Ширяева к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года с возложением дополнительных обязанностей. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 года.

Этим же приговором суда в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с Валерия Ширяева в пользу ООО «Автодор» взыскано 3 233 190 руб.

Добавим, что ООО «Автодор» является дочерним обществом АО «Корпорация по развитию Республики Коми», акции последнего принадлежат Республике Коми.