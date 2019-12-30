Великий Новгород, , 18:31 — REGNUM В Новгородской области завершено расследование в отношении 41-летнего бывшего первого заместителя губернатора региона, жителя Санкт-Петербурга Бориса Воронцова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, он обвинён в совершении нескольких преступлений, в том числе мошенничестве в особо крупном размере, пособничестве в мошенничестве, а также легализации незаконных доходов.

Следствие установило, что с 2013 года Воронцов представил в один из банков заведомо ложные документы на открытие кредитной линии, содержащие недостоверные сведения о намерениях после получения кредита использовать деньги для пополнения оборотных средств подконтрольного ему ООО «Казначейский», но полученные 250 млн рублей на цели кредита не израсходовал, в банк не возвратил, а использовал по собственному усмотрению.

Кроме того, он обвинён в приобретении имущественного комплекса в городе Старая Русса Новгородской области от имени ООО «Рушанка», который затем перепродал подконтрольным организациям, получив возмещение НДС на сумму более 6 млн рублей и легализовав их.

Также установлено, что бывший замгубернатора осуществлял пособничество в преступной деятельности своей знакомой — 48-летней предпринимательнице из Санкт-Петербурга, гендиректору ООО «Золотое собрание» Наталии Ковалевой, которая обвиняется в совершении мошеннических действий в сфере кредитования и легализации незаконных доходов.

Представив ложные сведения в один из новгородских банков, она получила кредитные линии на общую сумму более 136 млн рублей якобы на реконструкцию и модернизацию двух гостиниц в Новгородской области — «Мста» в городе Боровичи и гостиницы «Новгородская» в Великом Новгороде.

«На сегодняшний день незначительная часть ущерба обвиняемыми возмещена, на их имущество наложен арест на общую сумму около 300 млн рублей», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В прокуратуре Новгородской области уточнили, что вину в совершении преступлений обвиняемые признали.

Уголовное дело будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Воронцов находится под стражей с осени 2018 года.

Напомним, он занимал пост первого вице-губернатора Новгородской области с июля 2008 по февраль 2010 года, ему присвоено звание почётный гражданин Старорусского края. Позднее при участии возглавляемого им ООО «Воронцовский фонд» в Великом Новгороде было начато строительство микрорайона «Аркажская слобода» — проект превратился в долгострой, власти решали проблему с обманутыми дольщиками жилого комплекса.

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