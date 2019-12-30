Ханты-Мансийск, , 18:28 — REGNUM В Югре прокуратура начала проверку по факту столкновения автобуса с вахтовиками и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение провести проверку дал лично окружной прокурор Евгений Ботвинкин. Предстоит установить безопасность дороги, обстоятельства ДТП и другие факторы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 30 декабря на дороге Лянтор — Нижнесортымский. Пострадали 11 человек, среди которых водитель автобуса и его пассажиры.

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