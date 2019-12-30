Норильск, Красноярский край, , 18:25 — REGNUM Дорога в аэропорт города Норильска (Красноярский края) временно закрыта из-за низовой метели, сообщили 30 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Движение по трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель открыто только для технологического транспорта — с 20:20 (время местное) 30 декабря. При этом аэропорт «Алыкель» функционирует по регламенту.

Напомним, 31 декабря в Красноярском крае ожидается ухудшение погоды. В частности, на юге Таймырского муниципального района ожидаются метель и сильный южный ветер с порывами 15 — 20 м/с., местами до 22 — 27 м/с.