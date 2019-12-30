Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Орлан-белохвост, попавший в сложную ситуацию, был спасён отрядом «Кошкиспас» в Финском заливе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 30 декабря сообщается на странице службы спасения животных в социальной сети.

Информация о гибнущей редкой птице поступила спасателям подразделения «Кошкиспас» от очевидцев. Птица застряла в лесополосе, но, завидев людей, кидалась в воду. На месте происшествия выяснилось, что попавший в бедственное положение орлан-белохвост не хочет идти на контакт с людьми, пытаясь нанести травмы людям клювом и трёхсантиметровыми когтями.

К орлану приблизился один из спасателей-добровольцев в гидрокостюме и после ряда безуспешных попыток поместил птицу в специальный кулёк из тента и вытащил на берег. Здесь птицу для безопасности завернули в ещё один тент и обследовали.

Оказалось, что орлан за время пребывания в воде промок насквозь и мог погибнуть от переохлаждения, поэтому его немедленно отправили в центр помощи диким животным «Сирин». Здесь при рентгене обнаружилось, что орлан не мог взлететь из-за съеденной им чайки, которую обнаружили в зобу при рентгене. Птице в центре предоставили всё необходимое для обогрева и реабилитации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании нового национального парка в Якутии, где будут сохранять популяцию белого журавля и дикого северного оленя.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ создало в Якутии новый нацпарк