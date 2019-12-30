Симферополь, 30 декабря 2019, 18:19 — REGNUM Два гражданина Украины задержаны в Крыму при попытке незаконно перейти российско-украинскую границу, сообщает 30 декабря региональное пограничное управление ФСБ РФ.
По данным погрануправления, задержанные пытались перейти границу в обход пунктов погранпропуска.
«Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска», — указано в сообщении.
«Оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками», — уточнили российские пограничники.
В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
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