Ульяновск, , 18:11 — REGNUM В Ульяновской области сотрудница системы исполнения наказаний осуждена за присвоение. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом в Димитровграде предстала бывший главный бухгалтер ФКУ колонии-поселения № 5 УФСИН. Следствием и судом установлено, что с мая 2018 года по август 2019 года она незаконно перечисляла средства себе на личный расчётный счет — всего таким образом было присвоено более 645 тыс. рублей.

Решением суда злоумышленница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Ей назначен один год и шесть месяцев условно, а также 7 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске сотрудница кредитного кооператива осуждена за хищение: согласно материалам дела, в октябре 2017 года было организовано изготовление фиктивных бланков расходных кассовых ордеров, согласно которым одна из вкладчиц якобы получила более 1,5 млн рублей. По данным правоохранителей, подделав подпись вкладчицы, женщина способствовала проведению средств через инкассацию и в вынесла пакет с деньгами.

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