Москва, , 18:10 — REGNUM Мещанский суд Москвы рассмотрит дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем режиме. Об этом 30 декабря сообщает РАПСИ.

Ранее Масляева признала свою вину и пошла на досудебное соглашение со следствием. Однако у суда возникли сомнения касательно выполнения всех условий сделки. Прокурор и защита Масляевой просили для обвиняемой особый порядок заседания, но суд данную просьбу отклонил. Подсудимая заявляла, что принимала участие в ежемесячных хищениях и «обнале» денежных средств по указанию других фигурантов дела о хищениях бюджетных средств в АНО «Седьмая студия» при реализации художественного проекта «Платформа».

Обвиняемыми по делу «Седьмой студии» являются художественный руководитель театра «Гоголь-центр» режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов рублей бюджетных денежных средств, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа».