Тегеран, , 18:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в южной части Ирана, сообщает 30 декабря Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, подземные толчки зафиксированы в 49 км от города-порта Бендер-Аббас.

О разрушениях, жертвах или пострадавших информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на юго-западе Ирана были зафиксированы сейсмические колебания магнитудой 5,1 на расстоянии 50 км от АЭС «Бушер».

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