Тегеран, 30 декабря 2019, 18:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в южной части Ирана, сообщает 30 декабря Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, подземные толчки зафиксированы в 49 км от города-порта Бендер-Аббас.
О разрушениях, жертвах или пострадавших информации не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на юго-западе Ирана были зафиксированы сейсмические колебания магнитудой 5,1 на расстоянии 50 км от АЭС «Бушер».
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