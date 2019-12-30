Псков, , 17:38 — REGNUM По предварительной информации УМВД России по Псковской области, водитель автобуса Neoplan Минск — Санкт-Петербург, который опрокинулся сегодня, 30 декабря, на автодороге Р-23 под Псковом, не справился с управлением на скользком участке дороги. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

По словам представителя регионального УМВД Дарьи Чистяковой, водитель автобуса — гражданин Белоруссии — в момент аварии был трезв.

В ведомстве полагают, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: ночью на этом участке трассы прошёл ледяной дождь.

Ранее в Упрдор «Северо-Запад» заявляли, что асфальт был обработан противогололёдными реагентами.

По данным региональной администрации, в больницах Пскова остаются девять пострадавших — семь взрослых и двое детей. Остальных пассажиров автобуса — 41 человека — отправили домой на автобусе «Псковпассажиравтотранса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в автобусе в момент аварии находились 50 пассажиров. Граждане Белоруссии направлялись на экскурсию в Санкт-Петербург.

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