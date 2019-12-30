Москва, , 17:34 — REGNUM Культурист, спортсмен и киноактёр Сергей Бадюк оказался в больнице в Таиланде. Об этом сам актёр рассказал в своём аккаунте в Instagram.

По словам Бадюка, он был госпитализирован из-за камня в почке, который начал выходить. При этом он отметил, что страховая компания отказывает ему в проведении операции, говоря, что эта болезнь у Бадюка хроническая.

Вместе с тем, актёр уверяет, что никогда не обращался с данной проблемой к медикам, и на данный момент он попросил денег у товарищей в долг для проведения платной операции.