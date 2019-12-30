Ханты-Мансийск, , 17:59 — REGNUM Десять пассажиров и водитель автобуса получили травмы в результате ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Столкновение грузовика и автобуса с вахтовиками произошло в Сургутском районе на 18-м километре автотрассы Лянтор — Нижнесортымский. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились рабочие, ехавшие с нефтяного месторождения, не учёл дистанцию, из-за чего произошло столкновение с впереди идущим грузовиком «Кировец» с прицепом.

В результате аварии пострадал сам водитель автобуса и десять пассажиров. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которая привлечена к суду в Челябинской области из-за аварии, в которой погибли её родственники, 81-летняя женщина и 15-летняя девочка.

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