Санкт-Петербург, 30 декабря 2019, 17:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое задержанных граждан России, которых подозревают в подготовке террористического акта, дали признательные показания. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают петербургские СМИ.
Напомним, что двое граждан России были задержаны по подозрению в подготовке террористических актов в Петербурге в новогодние праздники. Информацию о террористической ячейке российским спецслужбам передали спецслужбы США.
По данным российских спецслужб, злоумышленники планировали совершить теракт в местах массового скопления людей. Где именно — не уточняется.
На данный момент задержанные дают признательные показания.