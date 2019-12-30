Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое задержанных граждан России, которых подозревают в подготовке террористического акта, дали признательные показания. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают петербургские СМИ.

Напомним, что двое граждан России были задержаны по подозрению в подготовке террористических актов в Петербурге в новогодние праздники. Информацию о террористической ячейке российским спецслужбам передали спецслужбы США.

По данным российских спецслужб, злоумышленники планировали совершить теракт в местах массового скопления людей. Где именно — не уточняется.

На данный момент задержанные дают признательные показания.