Люберцы, Московская область, , 17:16 — REGNUM Двое детей были сбиты грузовиком «КамАЗ» во время перехода проезжей части в Люберцах. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в районе Белой Дачи. В зоне пешеходного перехода грузовой автомобиль «КамАЗ» совершил наезд на переходивших проезжую часть людей.

В результате ДТП погибла девочка пяти лет, ещё один ребёнок полутора лет получил травмы. Водитель с места происшествия не скрывался.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде легкового автомобиля на женщину и двух её дочерей на пешеходном переходе на западе Москвы.

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