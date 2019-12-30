Берлин, 30 декабря 2019, 16:50 — REGNUM Стрельбу в центре Берлина устроил неизвестный злоумышленник. Об этом 30 декабря сообщает полиция города в своём официальном аккаунте в Twitter.
Неизвестный устроил стрельбу в магазине на Фридрихштрассе. По предварительным данным, злоумышленник пытался совершить ограбление.
Уточняется, что ситуация находится под контролем.
Информация о пострадавших не поступала.
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