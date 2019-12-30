Майминский район, Алтай, , 16:46 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет 41-летний местный житель, обвиняемый в убийстве при превышении пределов обороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Преступление произошло в ночь с 24 на 25 сентября 2019 года. На территории разбитого для сбора орехов лагеря местный житель, после выпитого спиртного, начал себя вести агрессивно. При этом он применил не опасное для здоровья насилие против двух женщин и двух мужчин, выкрикивая угрозы убийством.

«В ответ на это обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения … схватил лежащий рядом на земле топор, лезвием и обухом которого нанёс не менее 20 ударов в область головы и шеи потерпевшего, причинив тем самым последнему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых он скончался на месте происшествия», — отметили в СКР.

Следователи завершили расследование уголовного дела. В настоящее время оно с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

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