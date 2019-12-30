Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл порыв на теплотрассе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«На улице Катаева, 7 прорвало теплотрассу с кипятком, всю улицу заволокло паром. Теплотрассу рвёт по два раза в год. Что нужно, чтобы рабочие один раз сделали и хватало хотя бы на пару лет? Все деревья пропадают, причём озеленение возле дворов жильцы делают сами», — пожаловался подписчик паблика «Ростов Главный».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области действует режим повышенной готовности. Документ предполагает оперативную реакцию на все коммунальные аварии до 9 января 2020 года.