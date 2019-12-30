Кострома, 30 декабря 2019, 16:31 — REGNUM Костромского доктора подозревают в служебном подлоге, — сообщает пресс-служба служба прокуратуры региона.
По версии следствия, летом 2019 года врач-терапевт получил от двух местных жителей взятки в 500 и 5000 рублей, за что оформил им фиктивные листки нетрудоспособности. Эти больничные были заверены электронной подписью врача, что обеспечило их передачу в Костромское региональное отделение Фонда социального страхования. В результате костромичи были незаконно освобождены от работы и получили пособие по временной нетрудоспособности.
По данному факту проводится расследование