Смоленск, , 16:30 — REGNUM Уголовное дело по статье о растрате возбуждено в отношении бывшего директора АНО «Парк культуры и отдыха Соловьиная роща» Смоленска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 30 декабря.

По версии следствия, в 2016—2017 годах директор парка организовал проведение оценки рыночной стоимости имущества организации — здания, расположенного на проспекте Строителей города Смоленска. По отчётам, рыночная стоимость здания была определена в сумме около 4,5 млн рублей, тогда как реальная рыночная стоимость объекта составляла более 15,7 млн рублей. После этого подозреваемый оформил решение внеочередного собрания правления организации, в которое внёс ложные сведения о том, что сделка по продаже здания утверждена правлением. В результате здание было продано за 4,6 млн рублей.

«Таким образом, в результате действий подозреваемого АНО «Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей», — уточнили в СКР.

Подозреваемый также, после увольнения с должности директора парка, некоторое время руководил региональным департаментом культуры, откуда был уволен около года назад.