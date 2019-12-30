Москва, , 16:37 — REGNUM Служебная проверка началась в московской городской клинической больнице (ГКБ) имени Ерамишанцева после сообщения об изнасиловании пациентки врачом-анестезиологом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что в больнице Ерамишанцева врач-анестезиолог изнасиловал 33-летнюю пациентку после операции. Сообщалось, что пациентка пришла с жалобой в Следственный комитет.

Врача задержали, ведется следствие.

Как отметили в департаменте здравоохранения столицы, в ГКБ имени Ерамишанцева проводится служебная проверка.