Луганск, , 15:48 — REGNUM В 2019 году украинские формирования выпустили по территории ЛНР более 17 тыс. единиц боеприпасов, сообщил 30 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«За 2019 год было зафиксировано 1,1 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины. Выпущено более 17 тыс. боеприпасов, из них 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин», — рассказал он.

В результате обстрелов повреждены 44 объекта гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы и больницы. Ранения получили 15 мирных жителей, включая двоих детей, погибли два человека, добавил Филипоненко.

Правоохранительные органы ЛНР возбудили 320 уголовных дел против украинских силовиков, причастных к обстрелам, отметил он.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что за год украинские силовики предприняли 13 попыток заслать диверсантов на территорию ЛНР. Ни одна попытка не завершилась удачно, семь боевиков погибли, 15 стали инвалидами.

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