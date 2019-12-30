Сеул, , 15:45 — REGNUM В Южной Корее оштрафовали капитана китайского судна за незаконную ловлю в территориальных водах страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, суд Инчхона приговорил 55-летнего гражданина КНР к выплате штрафа в размере 100 млн вон (~$86 400) за незаконный промысел в южнокорейской исключительной экономической зоне.

Известно, что 25 ноября мужчина вторгся в исключительную экономическую зону Южной Кореи (примерно на 0,7 км), вёл незаконный промысел в 101 км к юго — западу от острова Сочхон, территориально входящего в состав города Инчхона. Гражданин Китая также попытался скрыться с места «преступления», однако был задержан сотрудниками морской полиции.