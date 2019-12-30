Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM Временные интервалы при взлете самолетов на полосе в международном аэропорту Алма-Аты перед крушением авиалайнера компании Bek Air не были нарушены. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация».

Предприятие отреагировало на заявление генерального директора Bek Air Ерика Сапарова о том, что самолет могу упасть из-за попадания в спутный след от предыдущего самолета, взлетевшего с той же полосы.

В «Казаэронавигации» заявили, что предположение авиакомпании не соответствует действительности, так как интервал между взлетами самолетов составил 2 минут, тогда как в нормативных документах минимальный интервал для средних воздушных судов составляет 1 минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря генеральный директор Bek Air Ерик Сапаров заявил, что причиной крушения самолета могли стать воздушные вихри от крыльев и двигателя предыдущего самолета.

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