Уфа, , 15:09 — REGNUM Женщину в Уфе приговорили к 15 годам колонии за жестокое убийство несовершеннолетней дочери. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что с 2016 по 2018 годы женщина, будучи матерью двоих детей, употребляла алкоголь и не занималась их воспитанием.

Подсудимая часто избивала сына-инвалида и дочь, оставляя детей без еды и чистой одежды, а также запрещала выходить детям из комнаты. При этом дети жили в антисанитарных условиях. Пособия, которые женщина получала на детей, она тратила на алкогольные напитки.

В июле 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения подсудимая разозлилась на 4-летнюю девочку, которая своим плачем мешала ей спать, и начала бить о стену комнаты. От многочисленных травм ребенок скончался.

В полицию обратился сожитель убийцы, который проснулся от шума.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Отмечается, что подсудимая свою вину не признала.

Суд признал ее виновной и приговорил ее к 15 годам колонии с последующим ограничением свободы на один год.

Приговор не вступил в законную силу.

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