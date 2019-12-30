Уфа, 30 декабря 2019, 15:09 — REGNUM Женщину в Уфе приговорили к 15 годам колонии за жестокое убийство несовершеннолетней дочери. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В суде установлено, что с 2016 по 2018 годы женщина, будучи матерью двоих детей, употребляла алкоголь и не занималась их воспитанием.
Подсудимая часто избивала сына-инвалида и дочь, оставляя детей без еды и чистой одежды, а также запрещала выходить детям из комнаты. При этом дети жили в антисанитарных условиях. Пособия, которые женщина получала на детей, она тратила на алкогольные напитки.
В июле 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения подсудимая разозлилась на 4-летнюю девочку, которая своим плачем мешала ей спать, и начала бить о стену комнаты. От многочисленных травм ребенок скончался.
В полицию обратился сожитель убийцы, который проснулся от шума.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Отмечается, что подсудимая свою вину не признала.
Суд признал ее виновной и приговорил ее к 15 годам колонии с последующим ограничением свободы на один год.
Приговор не вступил в законную силу.
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