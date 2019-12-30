Сарапул, Удмуртия, , 15:03 — REGNUM В Удмуртии совершено нападение на офис микрофинансовой организации. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый за кражу 29-летний житель Сарапула, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации, сообщив, что в офисе несколько минут назад неизвестный мужчина, угрожая предметом похожим на пистолет похитил денежные средства, мобильный телефон и ноутбук. После этого он скрылся на автомобиле.

Нападавшего задержали по «горячим следам». У него изъято похищенное имущество, часть денежных средств и пневматический пистолет.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия, иди предметов, используемых в качестве оружия»). Уточняется, что за данное преступление он может получить 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из продуктовых магазинов молодой человек набрал полную тележку упаковок сыра и пытался выйти, не заплатив. После просьбы сотрудников магазин оплатить товар он достал нож и стал угрожать, а затем скрылся. В МВД отметили, что сумма ущерба составила 4,7 тыс. рублей, подозреваемого поместили в СИЗО. За указанное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.