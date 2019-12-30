Воронеж, , 14:56 — REGNUM Фоторобот подозреваемого в подрыве главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова попал в СМИ. Полиция распространила первые ориентировки на подозреваемого в покушении на убийство главы района.

«Мужчина на вид 45−50 лет, среднего телосложения, рост 165−170 см, одетый в куртку камуфлированную, защитного цвета, штаны темного цвета, на голове шапка вязаная черного цвета», — цитирует «Коммерсантъ-Воронеж» ориентировку.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря было совершено покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова — под его служебный автомобиль было закреплено взрывное устройство. Взрыв прогремел, когда Фролов собирался сесть в автомобиль, он получил серьёзные ранения ног. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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