Магас, , 14:31 — REGNUM В результате конфликта со стрельбой в Ингушетии погиб один человек, ранены еще семеро. Инцидент произошел в городе Сунжа в ночь на 30 декабря, сообщили в мэрии города.

В конфликте принимали участие представители двух тейпов, пишет ТАСС. Один молодой человек был убит, семь человек доставлены в Сунженскую центральную районную больницу с огнестрельными ранениями. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще четверо помещены в травматологическое отделение.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины происшествия.