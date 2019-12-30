Уфа, , 14:53 — REGNUM Проверки по фактам продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей пройдут в школах и магазинах Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно российскому законодательству никотиносодержащие смеси не регулируются техническим регламентом на табачную продукцию, а относится к пищевой продукции. Поэтому их реализация не допустима без подтверждения соответствия требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции.

При этом за реализацию небезопасной продукции предусмотрено административное наказание ст. 14.43 КоАП РФ. За совершение данного правонарушения предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения. Если же будет зафиксировано повторное правонарушение, то на виновное лицо будет наложен штраф в размере до одного миллиона рублей и административное приостановление деятельности.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора Башкирии проводят массовые проверки в магазинах республики. Результаты данных проверок находятся на контроле республиканской прокуратуры.

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