Томск, , 14:01 — REGNUM В Томске в ходе расследования уголовного дела, связанного с незаконным хранением и перевозкой спиртного, полицейские провели обыски в одном из складских помещений по улице Ракетная. В итоге было изъято более 33 тонн этилового спирта, а также более 3,5 тонны готовой алкогольной продукции. Как сообщили ИА REGNUM 30 декабря в областном УМВД, в том числе были изъяты водка и коньяк известных марок.

Ранее полицейские изъяли более 4,5 тонны спиртосодержащей продукции в складском помещении по улице Смирнова.

Всего с 19 по 24 декабря сотрудники полиции изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий порядка 42 тонн спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к незаконному распространению алкогольной и спиртосодержащей жидкости в Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь.