Ульяновск, , 13:55 — REGNUM В Ульяновской области 31 декабря в связи с предстоящим резким ухудшением погодных условий объявляется жёлтый уровень опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В ведомстве со ссылкой на данные ульяновского филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» отмечают, что 31 декабря в области объявляется желтый уровень опасности: ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с, местами — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не прятаться от сильного ветра около стен домов из-за опасности схода с крыш шифера и кровельных материалов. Аналогичные рекомендации относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. В ведомстве напоминают, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 31 декабря Ульяновская область будет находиться под влиянием теплого фронта северо-атлантического циклона, температура воздуха будет повышаться до слабо отрицательных значений. 1 января ожидается тёплая погода с небольшими осадками, а затем прогнозируется похолодание до — 10 градусов и ниже в связи с приходом арктической воздушной массы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёлтый уровень опасности объявлялся в Ульяновской области 1 декабря.

Отметим, что погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Также есть оранжевый и красный цвета, которые означают опасные и экстремально опасные погодные условия.