Карачи, Пакистан, , 13:53 — REGNUM В пакистанском городе Карачи рухнуло шестиэтажное здание, об этом 30 декабря сообщает Geo TV.

Ввиду того, что спасательные службы вовремя эвакуировали из здания людей, погибших и пострадавших не зафиксировано.

Отмечается, что в здании находилось 24 жилые квартиры, а также несколько складов. Дом был построен всего 12 лет назад. Эвакуация была произведена после информации о появлении трещин на стенах здания.

По предварительным данным, причиной разрушения объекта стало использование в его строительстве некачественных материалов. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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