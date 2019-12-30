Симферополь, , 16:44 — REGNUM В Алуште возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружили в фонтане. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.

«По факту смерти мужчины возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Предварительно установлено, что в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской автодороге Керчь — Симферополь столкнулись пассажирский автобус и грузовая фура. Водитель грузового автомобиля погиб, ещё три человека пострадали.

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