Симферополь, 30 декабря 2019, 16:44 — REGNUM В Алуште возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружили в фонтане. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе СК по Республике Крым и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской автодороге Керчь — Симферополь столкнулись пассажирский автобус и грузовая фура. Водитель грузового автомобиля погиб, ещё три человека пострадали.
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