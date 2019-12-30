Нью-Йорк, США, , 13:53 — REGNUM Психические расстройства были диагностированы у афроамериканца Графтона Томаса, задержанного за нападение на людей возле синагоги в Нью-Йорке. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По словам защитника, преступления, в которых подозревают мужчину, могут быть трагическим отражением серьёзных психических расстройств. Ранее он прошёл курс лечения от заболеваний психики.

Отмечено также, что 37-летнего Томаса в 2019 году дважды задерживали в связи с созданием угрозы для жизни других людей. Что именно он делал, адвокат не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на людей было совершено неподалеку от здания синагоги в районе Монси в штате Нью-Йорк. От рук вооружённого ножом мужчины пострадали не менее пяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал нападение у синагоги в штате Нью-Йорк «ужасающим»