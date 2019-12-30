Касесе, Уганда, , 13:47 — REGNUM Фермеры в округе Касесе на западе Уганды столкнулись с угрозой отсутствия продовольственной безопасности после того, как стадо бродячих слонов уничтожило их плантации кукурузы, бананов и подсолнечника. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, слоны сбежали из близлежащего национального парка имени королевы Елизаветы и совершили набеги на деревни Рвехинго, Бугему и Католху, округ Ньякиюмбу в округе Касесе.

Жители пострадавших районов заявили, что теперь им грозит голод.

Как сообщают журналисты, пострадавшие подали несколько жалоб в Управление охраны дикой природы Уганды (UWA).

Со своей стороны Питер Какуле, председатель округа Касесе, подтвердил вторжение диких животных и обвинил сотрудников UWA в том, что они не смогли своевременно предотвратить побег слонов.

«Это огромная потеря, и мой район подвергнется серьезному голоду, поскольку в пострадавших деревнях выращивается большая часть продовольствия», — сказал Какуле.

По его словам, фермеры, чьи кукурузные поля еще не уничтожены, были направлены на преждевременный сбор урожая в качестве меры предосторожности.