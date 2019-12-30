Анкара, , 13:52 — REGNUM Пассажирский автобус, следовавший 30 декабря из Тбилиси в Стамбул, столкнулся на территории Турции с грузовиком. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на МИД Грузии.

По информации журналистов, ДТП произошло в районе города Ылгаза. По предварительным данным, в дорожной аварии погиб один гражданин Турции. Также сообщается о троих получивших серьёзные травмы и 21 человеке, которые получили легкие повреждения.

Гражданство пострадавших устанавливается. Как сообщают СМИ в Турции, больше всего в автобусе было граждан Грузии.