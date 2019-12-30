Шушенский р-н, , 13:24 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края по факту гибели четырёх человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

Частный жилой дом загорелся днём 28 декабря в селе Шумеры Шушенского района. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырёх человек. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, 28 декабря в этом доме находились супруги (37 лет и 41 год) и двое сыновей (4 года и 5 лет). Когда начался пожар, отец попытался вынести детей из дома, но не смог выйти из огня. Позже спасатели нашли в доме четыре тела с признаками термического воздействия.

Семья характеризуется положительно, спиртным не злоупотребляла, уточнили в ведомстве. Названа предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил дело по факту гибели двух детей при пожаре в Иркутской области.