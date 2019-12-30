Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Посетитель одного из супермаркетов в Тбилиси 30 декабря напал на продавца. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на сведения из МВД Грузии.

По данным журналистов, один из посетителей магазинов нанес продавцу удар камнем по голове после словесной перепалки. Также нападавший повредил терминал для перечислений денег, стоящий рядом с магазином.

Сообщается, что подозреваемый в нападении задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей преднамеренное нанесение телесных повреждений.

Напомним, 21 декабря грузинские СМИ сообщили, что неизвестный ограбил продуктовый магазин, который находился рядом с прокуратурой и отделением полиции.