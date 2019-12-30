Ровно, Украина, , 13:14 — REGNUM В Ровенской области на международной трассе «Киев — Чоп» произошло смертельное ДТП с участием трёх машин, сообщила 30 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Водитель автомобиля Renault Rapid, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем — с Mercedes Vito, двигавшемся за ним», — сказано в сообщении.

Renault Rapid разорвало на части, а микроавтобус Volkswagen слетел в кювет. В результате аварии скончалась 10-летняя девочка — дочь водителя Renault Rapid. Сам водитель госпитализирован с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. Остальные участники аварии не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве грузовой автомобиль опрокинулся на легковую машину. Погиб сотрудник полиции, женщина-пассажир легкового автомобиля получила травмы.

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