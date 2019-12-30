Ульяновск, , 13:11 — REGNUM В Ульяновской области накануне нового года расхищают имущество недействующих предприятий и объектов, чтобы сдать на цветмет. Ранее были задержаны подозреваемые в распиле теплотрассы, накануне Нового года было похищено имущество с недействующего предприятия, сообщает УМВД по региону.

В ночь с 28 на 29 декабря в Чердаклинском районе задержаны трое подозреваемых в совершении кражи. Они привлекли внимание автоинспекторов в ходе профилактического рейда «Нетрезвый водитель». В полиции отмечают, что когда была остановлена машина ВАЗ-2104, в салоне которой находились трое молодых людей, то пассажиры стали «заметно нервничать, чем вызвали подозрение». При осмотре салона было обнаружено 12 электродвигателей, происхождение которых молодые люди не смогли пояснить.

В ходе разбирательств полицейские установили, что трое местных жителей (1999, 2001 и 1983 годов рождения) похитили двигатели с недействующего предприятия, прихватив также изделия из цветного металла. В последующем они планировали сдать украденное на металлолом.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новоульяновске двое мужчин пытались заработать на сдаче в пункт приёма цветмета трубы из недействующей теплотрассы. По данным правоохранителей, они отпилили часть трубы длиной 15 метров.

Подробнее: В Ульяновской области безработные пытались распилить теплотрассу