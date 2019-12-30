Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии ведет переговоры о переводе раненого Цотне Гамсахурдию в клинику за рубежом. Об этом 30 декабря рассказала журналистам жена пострадавшего Анна Джабаури, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы наверняка намерены его перевезти, но это зависит не только от нас. Речь шла о двух-трех странах, в конце говорилось о Турции, но пока еще не уточнено наверняка, так как ведутся переговоры», — сообщила Джабаури.

Она также рассказала, что подробности должны стать известны в скором времени.

Как передавало ИА REGNUM, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне, ранили во время ссоры 19 декабря в центре Тбилиси. Правоохранители по данному делу задержали пятерых человек. Двух из них обвиняют в попытке умышленного убийства, а троих — в несообщении в полицию о правонарушении.

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