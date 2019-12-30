Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга ведут проводят проверку по факту угона автомобиля Land Rover, принадлежащего заместителю главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергею Корнееву. Машину похитили с автомойки и совершили на ней ДТП.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в полицию 29 декабря обратился хозяин внедорожника. Он сообщил, что 26-летний администратор автомойки на Школьной улице Петербурга без разрешения владельца взял ключи от его автомобиля, уехал на нем и вскоре и совершил ДТП у дома 142 по улице Савушкина.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего», — заявили в Главке МВД России.

По данным СМИ, после того, как 26-летний сотрудник мойки врезался в металлическое заграждение, он бросил ее на месте ДТП, а ключи как ни в чем не бывало вернул напарнику-администратору.

Сергей Корнеев — петербуржец, долгое время возглавлял петербургский филиал Российского союза туриндустрии.