Шибарган, Афганистан, , 12:57 — REGNUM Гибель по меньшей мере 14 афганских военнослужащих произошла в результате атаки боевиков в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом сообщает 30 декабря местный телеканал 1TV.

Атаку боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли рано утром, напав на один из контрольно-пропускных пунктов. Ответным огнём военные уничтожили семерых нападавших.

Отмечается, что пятеро военных получили ранения, но остались в живых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики радикального движения заявили об ответственности за убийство американского военнослужащего в провинции Кундуз.

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