Железногорск, Красноярский край, , 12:49 — REGNUM Житель города Железногорска обвиняется в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого 58-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, 5 декабря злоумышленник у одного из домов в Железногорске совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Информацию о преступлении распространили в интернете очевидцы. Личность преступника была установлена. Он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, СК проверит информацию об избиении детей в красноярском санатории.